Ямаль ефектним фінтом пошив у дурні 2 зірок Барселони – Лєвандовскі силою провчив юного нахабу (ВІДЕО)
Вінгер Барселони Ламін Ямаль продовжує дивувати технікою навіть власних одноклубників.
Днями перлина "кулес" відсвяткував повноліття, але це ніяк не заважає далі розважатися на тренуваннях.
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Роберт Лєвандовскі та Гаві вирішили одночасно піти у відбір проти Ямаля, але зазнали фіаско. Ламін розкішним еластіко прокинув м'яч і почав реготати. Старший на 19 років Лєвандовскі вирішив більше не церемонитись – схопив юного нахабу за барки й силоміць забрав м'яч.
Нагадаємо, незабаром Барселона розпочне тур Азією, а офіційний сезон відкриє рівно за місяць. 16 серпня каталонці зіграють на полі Мальорки в рамках першого туру Ла Ліги.
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