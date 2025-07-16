Днями перлина "кулес" відсвяткував повноліття, але це ніяк не заважає далі розважатися на тренуваннях.

Ямаль опинився в центрі скандалу після святкування 18-річчя – зірку Барселони звинувачують в знущанні з карликів

Роберт Лєвандовскі та Гаві вирішили одночасно піти у відбір проти Ямаля, але зазнали фіаско. Ламін розкішним еластіко прокинув м'яч і почав реготати. Старший на 19 років Лєвандовскі вирішив більше не церемонитись – схопив юного нахабу за барки й силоміць забрав м'яч.

Нагадаємо, незабаром Барселона розпочне тур Азією, а офіційний сезон відкриє рівно за місяць. 16 серпня каталонці зіграють на полі Мальорки в рамках першого туру Ла Ліги.

O Lamine Yamal descontrolado, driblando geral no treino. pic.twitter.com/AimLKdp5cD — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) July 15, 2025

Ямаль віддав "корону" новачку Реала – відомо, хто тепер найдорожчий підліток у світовому футболі