Крім кваліфікації в 1/8 фіналу Євро-2024, Ямал отримав хороші новини зі своєї школи (ESO): він склав іспит і був зарахований на четвертий курс середньоосвітньої школи. Про це інформує Marca. Повідомляється, що 16-річний нападник дізнався про цю новину в четвер.

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Згідно з джерелом, реакція Ламіна на цю новину була дуже зворушливою. Насамперед він подзвонив мамі і порадував її. Після ESO Ламіну не обов'язково продовжувати навчання саме в Іспанії.

Нагадаємо, що Ямал прибув до Німеччини у складі збірної Іспанії разом із портфелем і підручниками. Він займався та складав іспит онлайн у перервах між тренуваннями та іграми.

Іспанія виграла всі три матчі у своїй групі – у Хорватії, Італії та Албанії. В 1/8 фіналу "Фурія Роха" зустрінеться з Грузією.

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