Зірка збірної Іспанії та Барселони Ламін Ямаль разом із командою повернувся на Піренейський півострів.

18-річний Ламін Ямаль уник проблем при вильоті з Туреччини після того, як загубив свій паспорт, повідомив журналіст Альфредо Мартінес в X.

Ямаль загубив паспорт після гри відбору до ЧС-2026 – зірка може застрягти в Туреччині

Іспанська федерація футболу (RFEF) поспілкувалася з місцевими органами влади, щоб гравець міг без проблем повернутися до Барселони. В підсумку Ямаль успішно прибув в Іспанію разом з іншими гравцями національної збірної.

Нагадаємо, що підопічні Луїса де ла Фуенте 7 вересня розгромили Туреччину з рахунком 6:0.

