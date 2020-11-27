"Якщо завтра Шахтар запросить Луческу, він приїде": Денисов розповів, чому румун може покинути Динамо заради "гірників"
Директор телеканалів Футбол Олександр Денисов поділився думками щодо моральних принципів головного тренера Динамо Мірчі Луческу.
"З урахуванням всього, що ми бачили за останній час в ситуації з приходом Луческу в Динамо, я не сумніваюся, що якщо завтра Шахтар запросить Луческу, він прийде. Правда, я не впевнений, що якщо через півроку або рік його запросить Динамо, він так само не прийде в Динамо.
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У Луческу немає нічого особистого. Як у фільмі "Хрещений батько": "Передайте Майклу, це тільки бізнес, нічого особистого". Чи готовий буде до таких запрошень Шахтар? Думаю, це буде хороше питання для інтерв'ю з президентом клубу Рінатом Ахметовим.
Буде цікаво, що він на це скаже. Я особисто не думаю, що на такі маневри з точки зору моралі буде згоден президент Шахтаря", – поділився Денисов у власному шоу на YouTube Денисов Time.
Нагадаємо, румун зі скандалом очолив київський клуб влітку 2020 року, до цього пропрацювавши 12 років на чолі Шахтаря.
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