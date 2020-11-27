"З урахуванням всього, що ми бачили за останній час в ситуації з приходом Луческу в Динамо, я не сумніваюся, що якщо завтра Шахтар запросить Луческу, він прийде. Правда, я не впевнений, що якщо через півроку або рік його запросить Динамо, він так само не прийде в Динамо.

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У Луческу немає нічого особистого. Як у фільмі "Хрещений батько": "Передайте Майклу, це тільки бізнес, нічого особистого". Чи готовий буде до таких запрошень Шахтар? Думаю, це буде хороше питання для інтерв'ю з президентом клубу Рінатом Ахметовим.

Буде цікаво, що він на це скаже. Я особисто не думаю, що на такі маневри з точки зору моралі буде згоден президент Шахтаря", – поділився Денисов у власному шоу на YouTube Денисов Time.

Нагадаємо, румун зі скандалом очолив київський клуб влітку 2020 року, до цього пропрацювавши 12 років на чолі Шахтаря.

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