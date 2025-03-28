– Загалом, якщо йдеш з Інгульця, то це завжди відбувається з певними проблемами, незалежно від того, як довго й на якому рівні ти грав за клуб. Наприклад, як мінімум останню зарплату ти не отримуєш.

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– У Інгульця залишились борги перед вами?

– Останню зарплату якраз не отримав.

– Як ви загалом опишете стан справ у Інгульці? Як вам як футболісту було виступати за цей клуб, бути його гравцем?

– На момент мого від’їзду атмосфера в команді була дуже напруженою й депресивною. Ситуація здавалася незрозумілою: гравці отримували лише половину зарплати, збори не проводилися, а нових футболістів набирали виключно з-поміж молоді.

Протягом більшої частини мого контракту – особливо в період, коли ми виходили з Першої ліги – команда пишалася тим, як грала, про що мріяла та які цілі ставила перед собою. Проте зі зміною тренерського штабу все змінилося.

– Які у гравців стосунки з Олександром Поворознюком? Яка його залученість у щоденне життя клубу, як він впливає на нього?

– Практично ніхто з гравців із ним не спілкується, усе відбувається через головного тренера. Президент майже не з’являється перед командою. Яка ситуація зараз – не знаю. Чув, що команда двічі виграла, тож, можливо, він почав приділяти більше уваги, – сказав Шершень для Тribuna.com.

Нагадаємо, Михайло Шершень покинув Інгулець у листопаді 2024 року. В лютому 2025-го футболіст приєднався до першолігової Кудрівки.

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