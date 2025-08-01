– Нещодавно ви продовжили контракт на додатковий сезон. Але вже є гравці, які підписують контракти на термін до 2030 року або довше. Чи думаєте ви про майбутнє після 2028 року?

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– Правда в тому, що якщо клуб буде мною задоволений, то я буду залишатися тут якомога довше. Звичайно, якщо я побачу, що не граю на повну силу або перестану вносити достатній внесок, то я теж зрозумію, що час йти. Але поки що, думаю, я в порядку. Я перебуваю в хорошій фізичній формі. Подивимося, як буде. Як я вже сказав, якщо я буду в формі, і клуб буде хотіти мене бачити тут, я продовжу викладатися на повну, – цитує Рафінью Diario Sport.

У попередньому сезоні бразилець забив 33 м'ячі у 52 матчах за Барселону у всіх турнірах.

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