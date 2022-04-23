"Як цього звуть, який на мене на**здів? Гріша? Гріша, я на тебе не ображений. Мене неможливо образити. Запрошую тебе – поїхали до Ірпеня зіграємо у футбол. Реально. За мою команду зіграєш, якщо ти сміливий. Давай, Грицю, приїжджай. Ти мене образив, але я на тебе не образився. Потім розберемося. Зіграєш за мою команду, я проводжу матчі в Ірпені. У Василькові ще проводитимемо, швидше за все.

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Хлопці, дивіться там, акуратніше, бо маю дуже багато друзів військових. Якось так. Я просто про це не говорю. Микола (Микола Васильков – прим.) – свідок, що там було на Оболоні, скільки грало людей із СБУ та ЗСУ. Там більше було охорони, аніж футболістів. Просто нам не дозволяли, ми ще кілька днів чекали.

А те, що ви вкидуєте… Ви робіть щось. Треба людей тішити. Я на вас не скривджений, але краще так не роби. Якщо я ображусь, то ти до Києва не приїдеш. Реально. Я зроблю так, що ти до Києва не приїдеш. Але ж я не хвалюся, що в мене багато друзів. А так, я нормально до тебе ставлюсь. Приїдь, пограємо у футбол. У моїй команді всі грають. Навіть Миколу змушу. Треба робити свято", – сказав Леоненко на YouTube-каналі Do Best.

Нагадаємо, Козловський та Кополовець послали колишнього експерта телеканалів "Футбол" вслід за російським воєнним кораблем, бо Леоненко став на захист спортсменів з країни-окупанта, які продовжують мовчазну підтримку війни. За це його, власне, і звільнили з роботи.

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