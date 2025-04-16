– Які в мене можуть бути емоції? Не дуже добрі емоції, тому що третю гру поспіль програємо. Розумію, що ми грали з лідерами чемпіонату, але 0:1 з Олександрією, 0:2 з Динамо, зараз догравання 40 хвилин з Шахтарем.

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Формат незвичний, але, на мій погляд, ми обрали правильні дії, тому що я розумів: якщо ми гратимемо від захисту, на контратаках – це нічого не дасть. Є 40 хвилин, за які треба щось зробити: мінімум – зрівняти рахунок, максимум – виграти. Але ви ж бачите, так буває. Якась чорна смуга триває, і я не можу зрозуміти чому. Наче й гра дається, виглядаємо непогано, але пропускаємо дуже прості м’ячі, а самі забити не можемо.

Якщо вже пенальті не реалізовуємо... Таке буває. Я розумію Іліча, він дуже переживає, що так сталося, але це футбол. Треба вміти виходити з важких ситуацій гідно й рухатися далі.

Через три дні – гра з Зорею, також удома. Будемо налаштовуватися. У нас залишилося сім матчів, відступати вже нікуди – потрібно брати очки. Робитимемо все можливе, щоб їх здобути.

А що до самої гри – думаю, вона сподобалася як у виконанні Шахтаря, так і в нашому. Цікаві 40 хвилин, динамічні. Вони промайнули швидко, але це був хороший футбол.

– Щодо захисту. Сьогодні ми побачили у стартовому складі Вакулка. З чим це пов’язано?

– По-перше, Вакулко набагато швидший за інших захисників. Нам потрібна була швидкість, ми хотіли грати один в один, застосовувати високий пресинг, потрібно було добивати гравців Шахтаря. На мій погляд, Вакулко це робить краще за тих центральних захисників, які є в нас в обоймі. Це мій вибір. Можливо, я помилився, можливо, ні. Але це мій вибір.

Я дуже хвилювався через те, що вчора Ікенна почувався не надто добре. Але сьогодні я його запитав – він відповів: «Коуч, я на 100 відсотків готовий». Та, як бачите, вже після 16 хвилин попросив заміну – сказав, що не може продовжувати. Тож ми її зробили: випустили Андрюху, а Юру висунули на його позицію. У принципі, вийшло непогано, – сказав Вернидуб на прес-конференції.

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