У матчі 19-го туру Першої ліги Металіст здобув впевнену перемогу над Олімпіком з рахунком 3:0. На 57-й хвилині Олександр Кучер вирішив замінити форварда Браяна Ріаскоса на Кадіма Харріса.

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Норовливому колумбійцю настільки не сподобались подібні перестановки, що покидаючи поле, він проігнорував традиційний ритуал і не потиснув руку головному тренеру, відразу пішовши у роздягальню. Згодом легіонер охолов, повернувся до лави запасних і вибачився перед Кучером.

"Переодягнувшись, він підійшов одразу під час гри, потис руку. Йому хочеться грати, але ми ж розуміємо, що є три легіонери на футбольному полі. Є Харріс, який теж хоче грати, ми переговорили, зрозуміли один одного. Якщо так всі ображатимуться, команда може розвалитися. Є ж інші хлопці, які хочуть грати, сидять на заміні, чекають свого шансу. Тут потрібне терпіння та розуміння", – прокоментував скандальний епізод Кучер на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 19-ти турів харків'яни впевнено лідирують у турнірній таблиці Першої ліги, випереджаючи Кривбас вже на 12 очок.

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Момент із заміною Ріаскоса на відео з 7:15