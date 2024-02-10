Керівництво мадридців хоче, щоб німецький півзахисник продовжив свою угоду ще на рік. Утім, Реал досі не отримав відповіді від Тоні Крооса, який роздумує над завершенням кар'єри. Карло Анчелотті на прес-конференції висловив свою думку щодо роздумів півзахисника.

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"Якщо Кроос піде на пенсію через чотири місяці, то у нього є характер, є яйця. Це рішення, яке Тоні прийме в потрібний час і найкращим чином", – цитує Marca наставника "вершкових".

Нагадаємо, німець виступає за мадридців з 2014 року. Загалом Кроос зіграв за Реал у 447 матчах, в яких забив 28 голів та віддав 96 асистів. У складі "вершкових" півзахисник вигравав чотири рази Лігу чемпіонів та тричі здобував титул чемпіона Іспанії.

Чинна угода Тоні Крооса з Реалом закінчується влітку 2024 року.

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