"Якщо він це зробить, то в нього є яйця": Анчелотті про можливе завершення кар'єри зірки Реала
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував ситуацію з півзахисником Тоні Кроосом.
Керівництво мадридців хоче, щоб німецький півзахисник продовжив свою угоду ще на рік. Утім, Реал досі не отримав відповіді від Тоні Крооса, який роздумує над завершенням кар'єри. Карло Анчелотті на прес-конференції висловив свою думку щодо роздумів півзахисника.
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"Якщо Кроос піде на пенсію через чотири місяці, то у нього є характер, є яйця. Це рішення, яке Тоні прийме в потрібний час і найкращим чином", – цитує Marca наставника "вершкових".
Нагадаємо, німець виступає за мадридців з 2014 року. Загалом Кроос зіграв за Реал у 447 матчах, в яких забив 28 голів та віддав 96 асистів. У складі "вершкових" півзахисник вигравав чотири рази Лігу чемпіонів та тричі здобував титул чемпіона Іспанії.
Чинна угода Тоні Крооса з Реалом закінчується влітку 2024 року.
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