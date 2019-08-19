"Якщо він думає, що я – клоун, то він – плакса": Дентінью відповів на звинувачення Бурди

Півзахисник Шахтаря Дентінью поділився враженнями від перемоги над Львовом (2:0) в матчі 4-го туру УПЛ.

"Дуже зрадів, що вдалося відзначитися. Мені випала чудова можливість піти на дальню штангу і забити гол, що я і зробив. В цілому провели хороший поєдинок: відмінно показали себе на полі і домінували.

Бурда: Дентінью – клоун, кожен матч щось там бігає, показує

Так, продуктивність у другому таймі трохи впала. Цього не слід допускати. Але я впевнений, що тренер зверне на це увагу, адже дуже важливо проводити весь матч у високому темпі. Найголовніше, що ми досягли перемоги і здобули три очки.

Святкування гола? Один з футболістів Динамо назвав мене клоуном після минулого матчу, і я присвятив гол йому. Якщо він думає, що я – клоун, то він – плакса, адже кожен раз, коли вони поступаються, то всі плачуть і плачуть. Думаю, професіонал, коли програє, повинен вміти приймати поразку", – цитує Дентінью прес-служба Шахтаря.

Шахтар легко переміг Львів та відірвався від Динамо на 6 очок