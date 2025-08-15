– Поділіться враженнями від гри. На вашу думку, чи заслужено Шахтар вилетів?

– Якщо не пройшли, то значить, що заслужено. Хоча можу сказати, що учора команда достатньо створила гольових моментів, могли реалізовувати, не доводити до серії пенальті, де все-таки більше лотерея. На превеликий жаль, вчора команда добре виглядала, але ще раз вертаємось до реалізації цих моментів. Вона їх вчора підвела і в основний час, і в серії пенальті.

– Як ви оціните гру голкіперів у цих двох матчах, адже обидва відстояли на нуль, рятували свої команди у серії пенальті?

– Можу сказати, що у цих двох матчах воротарі були точно найкращими. Можу відзначити й Дмитра Різника, який в першому матчі зробив багато сейвів і вчора виручав. Воротарі робили свою справу, що не можемо сказати про гру в атаці з обох сторін, бо команди достатньо створили гольових моментів, все звелося до того, що два рахунки були по 0:0.

– Можливо, з огляду на такий виступ наших команд, наш рівень зараз – це дійсно Ліга конференцій?

– Погоджуюся, не можу сказати, що Ліга конференцій, але Ліга Європи – Ліга конференцій, то точно. Те, що ми не тягнемо до групового етапу Ліги чемпіонів – це факт. Треба відверто говорити про клас футболістів, за виключенням можу назвати Шахтар, де є якісні легіонери. На превеликий жаль, селекція багатьох клубів приводить до такого результату. Команди, які хочуть потрапляти у груповий етап Ліги Європи, конференцій, чемпіонів, повинні підбирати закордонних футболістів, іноземців під задачі.

– На вашу думку, чи справедливими були вилучення Очеретька та Турана?

– Туран – це, звичайно, емоції, десь він не погоджувався з вилученням, де дійсно спірний епізод. Це більше на розсуд арбітра, адже це була друга жовта, там не було 50/50, великих претензій до нього не буде. Можливо, там не було явного грубого порушення, але стрибок у ноги був агресивним. Тут питання до Очеретька, адже, знаючи, що в нього жовта картка, давати привід арбітру задуматись, чи давати другу жовту, футболіст повинен розуміти і думати на полі.

– Згадуючи про червону картку тренера Шахтаря, напрошується питання. Наскільки це рішення арбітра вплинуло на гру? Чи серйозним завданням стане наступний матч "гірників" у єврокубках без тренера?

– Краще, звичайно, коли тренер на бровці біля футболістів – він і заводить команду, і підказує, дає емоції футболістам. Вони це бачать. Учора футболісти добре відреагували на вилучення, давайте згадаємо останній момент, коли не забив Невертон. Команда виглядала організовано, добре грала в захисті та проводила атаки з гольовими моментами. Ми не знаємо, як би складалася гра 11 на 11, але те, що 10 на 11 команда добре виглядала – факт.

– Генеральний директор клубу Сергій Палкін говорив про намір виграти ЛЄ. Наскільки виліт з цього турніру вдарить по амбіціях Шахтаря?

– Ліга Європи більш престижний турнір, ніж Ліга конференцій. Вони хотіли пограти в цьому турнірі, адже там точно будуть топові команди. Але є Ліга конференцій, де Шахтар може пройти далеко. Найголовніше, щоб повернулися всі футболісти, адже є травмовані, повернеться Судаков. Коли вся команда буде в строю, вони точно зможуть навести шороху в Лізі конференцій, – підсумував Вірт у інтервʼю Tribuna.

Нагадаємо, що Шахтар вилетів після поразки Панатінаїкосу в Лігу конференцій, де гратиме зі Серветтом.

Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши Панатінаїкосу в серії пенальті