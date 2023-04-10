"Хтось занепокоєний? Якщо ви хвилюєтесь, то не дивіться матч проти Реала. Гравці не повинні хвилюватися. Усі футболісти, починаючи з Матео Ковачіча, закінчуючи Мудриком, який лише нещодавно приєднався до команди, заслуговують грати за Челсі. Якщо ці гравці тут, то вони пройшли певний шлях.

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Можливо, матч проти Реала в Лізі чемпіонів – це не той випадок, щоб чекати, що команда згуртується. Але я не говорю, що команді не вистачає агресії. Нам потрібно об'єднатися. Ми грали проти Вулверхемптона, команди, яка дуже агресивна. Можливо, ми недостатньо добре боролися за підбирання та програвали єдиноборства. Мені не так вже й складно говорити все це, тому що це необхідно сказати, щоб це стало реальністю, з якою ми маємо працювати. Проти Реала на нас чекає зовсім інший матч, але такі моменти все одно залишаються з нами. У нас є кілька днів на відновлення та підготовку. А потім ми спробуємо знову", – цитує Лемпарда Football London.

Нагадаємо, що Челсі зіграє в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала в середу, 12 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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