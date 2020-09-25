"Люди кажуть, що я не бомбардир? Звичайно, кожен хотів би забити 30 або 40 голів за сезон, але я знаю багатьох нападників, які це зробили, але нічого не виграли. У мене інша ситуація, за винятком минулого сезону.

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Я звик закінчувати з трофеями, забиваючи 15-18 голів. Якщо вам цікаві особисті досягнення, то дивіться теніс, а футбол – це командний вид спорту. Можливо, раніше у мене не було яскравих моментів, але зараз я опинився в потрібному місці в потрібний час. Це можливість мого життя", – заявив Мората в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Ювентус орендував Морату у Атлетіко на сезон з правом повноцінного викупу. У минулій кампанії іспанець провів 44 матчі, відзначився 16 голами.

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