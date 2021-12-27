"Як оцінюю результати Академії у 2020 році? Мета Академії – постачати футболістів у першу команду. Сьогодні Бондар, Корнієнко, Трубін, Судаков і В'юнник вже на полі. Є ще кілька хлопців, які незабаром повинні про себе заявити, тому ми задоволені роботою Академії.

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Більше того, ми повністю переформатували структуру, починаючи з ради директорів, керуючого Академією. Туди входять директор зі стратегії, директор з футболу, головний скаут, я, директор Академії, куратори по віковим групам, головний скаут Академії. Щоб ви розуміли, як ми займаємося Академією: остання зустріч, яка проводиться раз в квартал, тривала три дні. Все заточене не на результат якоїсь вікової групи, не на те, щоб виграти чемпіонат, а на розвиток таланту. Якщо в першу команду ніхто не потрапляє, то Академія працює погано", – сказав Палкін в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, академію ФК Шахтар засновано 2000 року. Серед найяскравіших її випускників – Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Богдан Бутко, Микита Шевченко, Олександр Зубков, Андрій Борячук, Сергій Болбат, В’ячеслав Танковський, Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Андрій Тотовицький та інші.

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