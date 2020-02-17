"Якщо УЄФА нас не любить – до біса", – Гвардіола зробив мотивуючу заяву щодо дискваліфікації Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вперше прокоментував скандал з відстороненням його команди від участі в єврокубках.

"Зараз ми, як ніколи раніше, повинні всім довести, що Манчестер Сіті – це не гроші, а талант.

Манчестер Сіті ризикує втратити чемпіонство АПЛ сезону 2013/14

Якщо УЄФА нас не любить, до біса, ми покажемо їм", – цитує Гвардіолу The Athletic.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував Манчестер Сіті з єврокубків на два наступні сезони через порушення фінансового фейр-плей "містянами" у 2012-2016 роках. Сіті звинувачують у завищені сум від спонсорських контрактів, щоб приховати реальні збитки клубу.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози