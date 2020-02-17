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"Якщо УЄФА нас не любить – до біса", – Гвардіола зробив мотивуючу заяву щодо дискваліфікації Манчестер Сіті

17 лютого 13:13 7685 Читать на русском
"Якщо УЄФА нас не любить – до біса", – Гвардіола зробив мотивуючу заяву щодо дискваліфікації Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / Фото Mirror

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вперше прокоментував скандал з відстороненням його команди від участі в єврокубках.

"Зараз ми, як ніколи раніше, повинні всім довести, що Манчестер Сіті – це не гроші, а талант.

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Якщо УЄФА нас не любить, до біса, ми покажемо їм", – цитує Гвардіолу The Athletic.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував Манчестер Сіті з єврокубків на два наступні сезони через порушення фінансового фейр-плей "містянами" у 2012-2016 роках. Сіті звинувачують у завищені сум від спонсорських контрактів, щоб приховати реальні збитки клубу.

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Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія УЄФА
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