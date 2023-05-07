У перерві фіналу в підтрибунному приміщенні стадіону ледь не спалахнула бійка за участю Вінісіуса та Есекіля Авіли. Лише втручання інших футболістів Реала допомогло вгамувати конфлікт. Після гри аргентинський нападник емоційно пояснив причину сутички.

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"Слова Вінісіуса мене дуже роздратували. Начо та Лукас Васкес погодилися зі мною. Безумовно, Вінісіус – чудовий футболіст. Я люблю його як гравця. Він захищений, і це правильно.

Але потрібно бути і хорошою людиною. Якщо у вас чорне серце, то це неможливо. Попри це, Вінісіус – блискучий гравець, який може багато чого дати футболу. Тренер і партнери по команді виправлять його поведінку", – цитує Авілу Marca.

До слова, Реал здобув 20-й Кубок Іспанії у своїй історії. Для українця Андрія Луніна цей трофей став 6-м у складі мадридського клубу.

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