"Якщо тобі потрібна підтримка, ти її отримаєш", – керманич Альбасете Раміс підтримав Зозулю у розпал скандалу

Головний тренер Альбасете Луїс Мігель Раміс вкотре підтримав українського форварда Романа Зозулю після нападок лівого іспанського політика Пабло Іглесіаса.

"Він знає, що за його спиною клуб, уболівальники та Асоціація футболістів. Учора ми обідали з ним, і його поведінка чудова. Він відчуває підтримку, щоб продовжувати свій розвиток як футболіста.

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Ми знаємо гравця, і ось, що важливо. Це те, що насправді важливо, і якщо він потребує підтримки, то отримує її. Він спокійний", – цитує Раміса Masquealba.

Нагадаємо, що минулого четверга іспанський депутат обізвав Зозулю неонацистом через його підтримку української армії та участь у волонтерському русі, пригадавши бойкот нападника з боку фанатів Райо Вальєкано. На захист українця стали Альбасете, фанати "механічного сиру", Асоціація футболістів і окремі медіа.

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