– Євгенію, як стався ваш відхід з ЛНЗ?

– Це рішення президента. Я відчуваю свою провину, що ми не виправдали його надій. Не було результату.

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– Екс-воротар ЛНЗ Андрій Попович казав, що ви наживалися на відкатах з гравців. Умовили його повернутися в ЛНЗ, а потім сказали, що він програв конкуренцію Самойленку, і взагалі він вам заважав через те, що не давав відсотки і ніколи не мовчав. Що можете сказати з цього приводу?

– Мені смішно чути про якісь відкати у Другій і Першій лігах (Попович виступав за ЛНЗ, коли той грав у нижчих дивізіонах – прим.). Поповичу можу сказати одне: якщо ти сильний гравець – тебе ніколи в житті не приберуть із команди. У ЛНЗ тільки тренер ухвалював рішення, якого гравця брати і кого прибирати.

– Також Попович казав, що ви Бакалова вижили з ЛНЗ через те, що він не давав вам займатися своїми "приколами".

– Можете написати, що я сильно посміявся з його заяви. Ну які відкати можуть бути у Другій лізі?

– Що будете робити далі?

– Повернуся в агентську діяльність, – сказав Тарасенко у інтервʼю Sport-express.ua.

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