"Якщо ти програєш, то потрапляєш в шторм", – Вальверде прокоментував відставку Лопетегі

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував звільнення Хулена Лопетегі з Реала.

"Не думаю, що у Реала буде перехідний рік. Вони обов'язково відродяться. Вони не йдуть в лідерах, але ще лишень початок сезону. Не знаю, чи стали вони небезпечнішими з появою Соларі на тренерській лаві. Я вже говорив, що Реал завжди небезпечний і один з головних суперників в боротьбі за титул.

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Мені нема чого сказати про дії інших клубів. Можу тільки сказати, що мені не подобається, коли тренерів звільняють. Ми в футбольному світі знаємо, як це відбувається. Це частина шоу. Є злети і падіння, і якщо ти перемагаєш, то все спокійно, а якщо ти програєш, то потрапляєш в шторм", – цитує Вальверде AS.

Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з тимчасовою заміною