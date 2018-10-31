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"Якщо ти програєш, то потрапляєш в шторм", – Вальверде прокоментував відставку Лопетегі

00:16 226 Читать на русском
"Якщо ти програєш, то потрапляєш в шторм", – Вальверде прокоментував відставку Лопетегі
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував звільнення Хулена Лопетегі з Реала.

"Не думаю, що у Реала буде перехідний рік. Вони обов'язково відродяться. Вони не йдуть в лідерах, але ще лишень початок сезону. Не знаю, чи стали вони небезпечнішими з появою Соларі на тренерській лаві. Я вже говорив, що Реал завжди небезпечний і один з головних суперників в боротьбі за титул.

Лаудруп відмовився від пропозиції очолити Реал

Мені нема чого сказати про дії інших клубів. Можу тільки сказати, що мені не подобається, коли тренерів звільняють. Ми в футбольному світі знаємо, як це відбувається. Це частина шоу. Є злети і падіння, і якщо ти перемагаєш, то все спокійно, а якщо ти програєш, то потрапляєш в шторм", – цитує Вальверде AS.

Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з тимчасовою заміною

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона - Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
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