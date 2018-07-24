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"Якщо ти кричиш "Слава Україні", то навіщо потім вибачаєшся і тиснеш руку Путіну?", – Левченко розкритикував Віду

13:03 515 Читать на русском
"Якщо ти кричиш "Слава Україні", то навіщо потім вибачаєшся і тиснеш руку Путіну?", – Левченко розкритикував Віду
Євген Левченко / фото з соцмереж

Екс-футболіст збірної України Євген Левченко розкритикував поведінку захисника збірної Хорватії Домагоя Віди під час ЧС-2018.

"Я думаю, люди не зовсім зрозуміли, чому Віда кричав "Слава Україні". І чому кричить після перемоги над Росією. Багатьом складно зрозуміти, що закладено в цих словах. Деякі навіть не знають, де він грав в останні років п'ять.

Мені доводилося пояснювати багатьом голландцям, чому він кричить "Слава Україні" і що означає цей слоган. Знову-таки, Віда прокричав, потім вибачився, потім потиснув руку Путіну і отримав медаль. І всі задоволені. Це пахне непорозумінням або піаром.

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Якщо ти вже послідовний у своїх діях, то коли кричиш "Слава Україні", то щось маєш на увазі. Це серйозне гасло. Якщо це жарт – він вибачився і забули.

У нас це чомусь інтерпретували в медіа, як ніби він кричав це на підтримку України. Але це не так. У моєму розумінні, якщо ти кричиш "Слава Україні" на підтримку України, то навіщо тоді потім вибачаєшся і тиснеш руку Путіну?

Щодо виключення Вукоєвіча з делегації збірної Хорватії під час ЧС-2018: хорватський футбольний союз, по суті, прогнувся, злякався конфлікту. Якщо ти виганяєш Вукоєвіча, то повинен вигнати і Віду. Адже вони цей "захід" проводили разом.

А так, хорвати вирішили згладити кути, щоб не було широкомасштабного скандалу. Пожертвували одним з членів команди, який менш важливий. Я не здивуюся, якщо він через декілька місяців знову буде включений до складу збірної або хорватського союзу", – цитує Левченка Tribuna.

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Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а згодом Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Теги
Євген Левченко Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія ЧС 2018
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