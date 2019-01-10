"Якщо таке трапиться, то ми будемо стрибати від щастя", – Уфа прокоментувала чутки про можливе повернення Зінченка

Генеральний директор Уфи Шаміль Газізов спростував чутки про можливе повернення Олександра Зінченка, який виступає за Манчестер Сіті.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація про можливе повернення Олександра Зінченка в Уфу на правах оренди. Саме з Уфи українець у 2016 році перейшов у Манчестер Сіті.

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"Чесно кажучи, я навіть не знаю, звідки ці чутки беруться. Ми були б дуже раді, якби таке сталося, але це лише вигадки.

Жодних переговорів щодо його повернення ми не вели і не ведемо, проте якщо таке і трапиться, то всі ми тут будемо стрибати до стелі від щастя", – цитує Газізова Tass.

Нагадаємо, вчора Зінченко забив дебютний гол за Манчестер Сіті.