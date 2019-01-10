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"Якщо таке трапиться, то ми будемо стрибати від щастя", – Уфа прокоментувала чутки про можливе повернення Зінченка

17:14 226 Читать на русском
"Якщо таке трапиться, то ми будемо стрибати від щастя", – Уфа прокоментувала чутки про можливе повернення Зінченка
Олександр Зінченко забив дебютний гол за Манчестер Сіті / фото: Reuters

Генеральний директор Уфи Шаміль Газізов спростував чутки про можливе повернення Олександра Зінченка, який виступає за Манчестер Сіті.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація про можливе повернення Олександра Зінченка в Уфу на правах оренди. Саме з Уфи українець у 2016 році перейшов у Манчестер Сіті.

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"Чесно кажучи, я навіть не знаю, звідки ці чутки беруться. Ми були б дуже раді, якби таке сталося, але це лише вигадки.

Жодних переговорів щодо його повернення ми не вели і не ведемо, проте якщо таке і трапиться, то всі ми тут будемо стрибати до стелі від щастя", – цитує Газізова Tass.

Нагадаємо, вчора Зінченко забив дебютний гол за Манчестер Сіті.

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