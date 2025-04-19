"Проблема з Кунде в тому, що якщо ми раптом скоротимо тренування на 30 хвилин, то він одразу ж поїде додому, щоб побігати. Він неймовірний гравець і перебуває в приголомшливій фізичній формі.

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Я розмовляю з футболістами, і вони чесно говорять мені про свій стан. Звичайно, також орієнтуємося на дані, які у нас є, і, якщо бачимо щось тривожне, обов'язково враховуємо це.

Але мені важливо, щоб вони були зі мною чесні. Тіло – це їхня відповідальність, і Кунде завжди каже, що з ним усе гаразд", – цитує Фліка Football Espana.

Нагадаємо, що французький захисник зіграв у поточному сезоні 2515 хвилин. Це найвищий показник серед усіх гравців Барселони.

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