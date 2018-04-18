"Якщо скажу більше, люди повісять мене", – Ібрагімовіч про ЧС-2018 і улюблене прізвисько на ток-шоу американського коміка

Нападник "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімовіч продовжує веселити США. Цього разу 36-річний швед побував на комедійному шоу Джиммі Кіммеля.

Ібрагімовіч почав завойовувати Штати з перших днів у цій країні. Красивий гол, дубль у дебютному матчі, переможний внесок. А ще перед тим він викупив першу сторінку видання LA Times, щоб написати лише декілька слів: "Лос-Анджелес, нема за що".

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Я не типовий швед, але це я помістив Швецію на карту

"Кілька років я міркував над переїздом у Лос-Анджелес. Довго думав, який подарунок їм зробити. В один момент мене осяяло – я просто повинен подарувати місту самого себе.

Я не дуже типовий швед? Так, вони занадто приємні. Я не такий, я не типовий швед. Однак це я помістив Швецію на карту світу, тож...

Шведська риба чи Лев – ким є Златан

Улюблене прізвисько? Мені подобається Златан, що означає з балканської "золото". Однак людям буває важко вимовити це, тому вони кажуть Ібра. Шведська риба, тому що всі її обожнюють? Ні, мені імпонує щось більш могутнє. Наприклад, лев. Так зараз на мене кажуть.

Гол у дебютному матчі за "Лос-Анджелес Гелаксі"? Перед матчем у мене було бачення. Знаю, що у Лос-Анджелесі бувають землетруси, але цього разу це був просто я на прогулянці. Я прагнув показати щось важливе. Ну, знаєте, кожен фільм повинен мати гарний початок.

Це моя вина: граю так, що навіть у США божеволіють

У Європі футбол настільки великий, що люди шаленіли всюди, де я тільки з'являвся. Мені казали, що у Лос-Анджелесі зможу спокійно гуляти містом. Проте з першого дня фанати всюди. Та це моя вина. Якщо ти граєш так, як я...

Чи не боюсь затьмарити інших гравців "Гелаксі"? Ні-ні, я зробив з них суперзірок. Так само, як зробив і тебе (сміється, – прим. "Футбол 24"). У США футбол не дуже популярний? Послухай, футбол – найпопулярніший спорт на планеті. Можете собі уявити, яке відчувати себе на вершині популярної гри. Що ж, саме так я почуваюсь".

"Тобі потрібно говорити з людьми з цією впевненістю. Я зараз почуваюсь більше ніж людиною, просто сидячи поруч з тобою", – жартує ведучий.

Вибачте, інші види спорту – ви могли бути іншими

"Мені не позичати впевненості в собі. Ментально і фізично я куленепробивний. Тому, що б я не робив, став би тим, ким є зараз. Я обрав футбол і прошу інші види спорту вибачити мене, адже вони були б зовсім іншими зі мною.

Ібрагімовіч відповів на звинувачення ФІФА

Я їду на ЧС-2018

Я просто скажу, що поїду на Чемпіонат світу. В якій ролі? Якщо скажу більше, люди повісять мене. Тому мені потрібно бути обережним з тим, що зараз говорю. Та Чемпіонат світу без мене не буде чемпіонатом світу, тож..."