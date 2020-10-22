"Я просто в захваті від гри Шахтаря. Хлопці вийшли майже другим складом – грали ті, хто мало грає в чемпіонаті. Показали чудову гру в плані загальнокомандних дій, самовіддачі, індивідуальних дій, кожен футболіст сумлінно відпрацьовував на своїй позиції. Компактно грала команда, на контратаках. Шахтар дуже порадував уболівальників і результатом і грою.

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За рахунок чого вдалося забити тричі в першому таймі? Зараз можна говорити все що завгодно: про недооцінку Реала, про те, що у них наступна гра з Барселоною. Можливо в голові у них це й було, але Реал є Реал. Тим більше це гра Ліги чемпіонів, де кожне очко дає певні бонуси. Думаю, що Шахтар переміг за рахунок своїх швидких футболістів – Тете, Марлоса, Соломона. Провели якісні атаки, забили дуже красиві м'ячі. Можливо якась недооцінка була, але це зараз нікому не цікаво.

Якщо Шахтар гратиме так, як в матчі з Реалом, то я впевнений, що вони зможуть вийти з цієї групи. А чому так само не можна двічі обіграти Борусію М і зіграти з Інтером? Все можливо", – сказав Матвєєв у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді несподівано переміг мадридський Реал з рахунком 3:2 і, завдяки нічиїй у паралельному матчі між Інтером та менхенгладбаською Борусією, очолив турнірну таблицю групи В.

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