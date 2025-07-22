"Якщо Шахтар пройде Бешикташ, то донеччанам під силу пройти і когось з пари Рейнджерс – Панатінаїкос.

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Зрозуміло, що Рейнджерс та Панатінаїкос у своїх чемпіонатах зайняли хороші місця. Але, мені здається, що за рівнем та стилем гри ці команди підходять донецькій команді. Тому, думаю, з ними буде трохи легше грати, ніж з Бешикташем.

Якщо ми пройдемо Бешикташ, то, на мою думку, Шахтар має пройти наступного суперника з цієї пари. Я вважаю, що із цих трьох команд Бешикташ найсильніший", – сказав Воробей у інтервʼю для Sport.ua.

Нагадаємо, що матчі між Шахтарем і Бешикташем у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи заплановані на 24 та 31 липня.

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