"Це принциповий матч, у якому не місце для експериментів. Наставники будуть відштовхуватися від того, що відточено та награно. Динамо не домінуватиме на полі, а гратиме звичним середнім блоком.

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Шахтар зараз має гірший психологічний стан після поразки від Борусії Менхенгладбах. Динамо теж поступилося Барселоні, проте команду лише похвалили після гри. "Гірники" зараз під тиском і критикою.

Якщо донеччани програють киянам, то можуть залишитися без тренера. Крісло під Каштру захитається, маю таке передчуття. Сім очок відриву матиме Динамо в такому випадку. Це ж Шахтарю потрібно п’ять матчів поспіль з Маріуполем провести, щоб відіграти відставання. Палкін зараз захищає Каштру, проте у випадку поразки президент клубу може взяти шаблю в руки – і полетять голови", – цитує Заховайла РБ.

До слова, перше Класичне поточного сезону Прем'єр-ліги відбудеться завтра, 8 листопада. Початок о 17:00.

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