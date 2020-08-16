"Якщо Шахтар хоче піднятись на трон, то повинен здолати гіганта": Мораєс назвав ключ до успіху в півфіналі проти Інтера

"Не секрет, що найсильніші сторони Інтера – це захист і фізичні кондиції, але якщо Шахтар хоче піднятись на трон, то повинен здолати гіганта. Інтер – фаворит, але ми в хорошій формі і почуваємось впевнено.

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У нас всього один матч, тому може статися все що завгодно. Ми хочемо написати історію, як це зробив Шахтар в Кубку УЄФА-2009. Моя сильна сторона в тому, що я завжди знаходжу спосіб, як відзначатись.

Іноді мені доводиться стикатися з великою кількістю габаритних захисників, які володіють хорошою швидкістю, тому я намагаюся знайти вільний простір за їхніми спинами. Що стосується взаєморозуміння, Тайсон, Марлос і я передбачаємо дії один одного ще до того, як це станеться – настільки добре ми знаємо один одного", – цитує Мораєса Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі вже завтра, 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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