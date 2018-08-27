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"Якщо Русин забиватиме – Хацкевич не матиме вибору". Чому Ворсклі не допоможуть шашлики, а стадіон в Одесі – це біда

16:00 3938 Читать на русском
"Якщо Русин забиватиме – Хацкевич не матиме вибору". Чому Ворсклі не допоможуть шашлики, а стадіон в Одесі – це біда
Олександр Севідов
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матчі 6 туру УПЛ з Олександром Севідовим, екс-наставником Металіста, Карпат, Маріуполя та ряду інших клубів.

– Динамо вперше у сезоні втратило очки, Хацкевич вдався до ротації перед матчем-відповіддю з Аяксом. Те, що найближчий резерв киян не може впоратися із Чорноморцем, – це біда?

– Я б не сказав, що це біда для нас, але це біда для київського Динамо. До жертв ротації можна внести і Зорю, яка паралельно грає у єврокубках і ще минулого туру втратила очки з Олімпіком. Можна з впевненістю сказати, що немає рівноцінних замін ані у Динамо, ані в Зорі. Про біду в цьому контексті говорити недоцільно, адже у всьому українському футболі – біда.

Чорноморець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Так чи інакше, без ротації не обійтися, люди – не залізні. У європейських чемпіонатах також використовують ротацію. Провідні команди мають рівноцінну заміну. А от у Динамо і Зорі її, на жаль, немає.

– Назарій Русин знову забив – надзвичайна ефективність від молодого форварда Динамо у той обмежений час, який йому відводять на полі. Можливо, Хацкевичу потрібно зробити ставку саме на нього?

– Що б не казали, який би об’єм роботи не виконував форвард, він повинен забивати. Нападника судять за забитими голами. Якщо Русин продовжуватиме забивати – у Хацкевича не залишиться іншого виходу. Бєсєдін – форвард приблизно такого ж рівня, але мені не подобається, що останнім часом він надто часто падає. Це суперники повинні від нього відлітати – фактура у нього солідна. Якщо припинить падати – справи підуть на лад.

– Газон одеського стадіону – це ганьба?

– А ось це – біда. Причому, така ситуація – вже не перший рік. В Одесі, на стадіоні, який використовується нашими командами під єврокубки, підфарбовують траву – це як у Радянському Союзі фарбували листя перед приїздом начальства. Ось це – біда. Я не знаю, напевно, якась проблема із поливом газону або навіть із місцем, на якому розташований стадіон. Адже я не вірю в те, що там не працюють люди.

– Шахтар та Олімпік організували голеаду. Чи не забагато пропускають "гірники" у новому сезоні?

– Пропущені Шахтарем м’ячі, особливо коли Пасіч забивав, – це хаос у захисних порядках. Не розібралися, сподіваючись один на одного. Я б не назвав цю помилку критичною.

Олімпік – Шахтар – 2:5 – відео голів та огляд матчу

Сам матч мені сподобався – боротьба тривала до фінального свистка. Особливо тоді, коли Олімпіку вже нічого було втрачати – і команда пішла в атаку. Такий відкритий футбол проти Шахтаря ми бачимо вкрай рідко – навіть коли з "гірниками" грає Динамо.

– Перемога Десни над Зорею і перший успіх Раванеллі, здобутий у Львові. Результат якого матчу вас здивував більше?

– Напевно, все-таки, перемога Арсенала. Успіх Десни здивував менше, бо такий результат десь читався – було зрозуміло, що Вернидуб вдасться до ротації складу. При цьому, погодьтеся, тут ще незрозуміло – де знайдеш, а де загубиш. Можна програти в чемпіонаті і Лейпциг не пройти, а потім наздоганяй ці команди в турнірній таблиці…

Карпати – Арсенал-Київ – 1:2 – відео голів та огляд матчу

А от поразка Карпат від команди, яка посідає останнє місце, – дивина. Напевно, львів'янам стало скучно – вони загострили боротьбу за другу шістку. Якщо Карпати продовжуватимуть так грати, про першу шістку їм можна забути. Помічник Моурінью каже, що футбол в Україні розвивається, але ми прекрасно розуміємо, що це лише гра слів. Подивимося, як він впорається. У жодному випадку не хочу зловтішатися, це мій колега, але по ходу чемпіонату приймати команду, в якій навіть українському спеціалісту вкрай складно… Мораішу буде дуже важко виконати те, що від нього хочуть.

– Ворскла, яка зазнала вже четвертої поразки, розвалюється на очах?

– Таке відчуття у мене було ще в минулому сезоні. На жаль, я маю досвід роботи у командах, які тривалий час не отримували грошей. Повірте, не допоможуть ні слова, ні погрози, ні похвала, ні шашлики, ні боулінг – нічого. Команду не заведеш, поки не почнеш виплачувати гроші. Якщо керівництво клубу це зрозуміє і почне віддавати борги, то я думаю, що такі досвідчені гравці, які зібрані у Ворсклі, швидко зможуть налагодити і гру, і результат.

– Маріуполь та Львів розписали бойову нічию. Ваші враження?

– Мені сподобалася ця гра. Якщо б Львів у першому таймі забив усе, що створив, то другий тайм став би для них легкою прогулянкою. Маріуполь віддаляється від першої шістки, у яку всі мріють потрапити. Для того, щоб там опинитися, потрібно перемагати. Але в наступному турі Маріуполь грає із Шахтарем і малоймовірно, що зачепиться там за очки. Єдина радість у цій команді – Фомін і Худжамов. Руслан узагалі переживає свою вже п’яту молодість, напевно.

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Єврокубки – слабке місце лідерів, Ворскла та Карпати йдуть на дно: підсумки 6 туру УПЛ

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Чорноморець - Динамо: Субота 25 серпня 2018

Чорноморець
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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