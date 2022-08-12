Колишній форвард Даніель Панку розсипався у компліментах наставнику "біло-синіх" Мірчі Луческу після виходу киян в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Він неймовірний та фантастичний! Думаю, що зараз Луческу – найкращий тренер у світі. Якщо ви запросите його в Реал, Барселону чи Баварію, та взагалі куди завгодно, він виграє Лігу чемпіонів.

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Він найдосвідченіший тренер. Йому вже 77 років, але коли м'яч летить до нього звідкись згори, він зупиняє його п'ятою! У 77 років!" – цитує Панку Digisport.

Нагадаємо, Панку виступав під керівництвом Луческу в бухарестському Рапіді (1997-1998 рр.) та Бешикташі (2002-2004 рр.).

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