"Якщо президент Динамо щось обіцяв – не сумнівайтесь, це буде зроблено": екс-легіонер киян в захваті від Суркіса

Колишній захисник Мілана та збірної Нігерії Тайє Тайво з радістю згадує рік, проведений у київському Динамо.

"Я пограв в КПР, а потім повернувся в Мілан. Після одного з тренувань агент запитав, чи не хочу я перейти в Динамо Київ. Я відповів: "Ні, я не хочу переїжджати в Україну". Сказав, що ніколи там не був і не знаю, як виглядає Україна. Але він відповів: "Не хвилюйся через це. До того ж, ти будеш грати в Лізі чемпіонів". І я погодився. Кожен футболіст хоче виступати в цьому турнірі.

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Президент клубу (Ігор Суркіс – прим.) – ух, не можу згадати його ім'я, але він дивовижний чоловік, просто прекрасний. Якщо він щось пообіцяв – не сумнівайтеся, це буде зроблено. Він все для тебе владнає. В Динамо був дійсно чудовий період. Я б хотів скористатися цією можливістю і подякувати президенту Динамо за те, що дав мені шанс переїхати в Україну і грати за цей великий клуб. Дякую", – сказав Тайво в інтерв'ю Football.ua.

Нагадаємо, нігерійський захисник виступав за Динамо у сезоні 2012/13 на правах оренди з Мілана.

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