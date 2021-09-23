Рональд Куман перебуває на межі відставки. Фатальним для 58-річного наставника може стати вже сьогоднішній поєдинок проти Кадіса, адже у випадку невдачі нідерландець ризикує втратити роботу найближчим часом.

"Ми відповідаємо за управління клубом. У нас є більше інформації під час прийняття рішень, і ми повинні все зважити. Для керівництва не проблема приймати будь-які рішення. Кожен несе відповідальність за свої дії. Якщо потрібно ухвалити рішення – ми його ухвалимо.

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Майбутнє Кумана? Ми його підтримуємо, адже він – тренер першої команди Барселони. Всі хочуть, щоб у нього все йшло добре. Тренери, не тільки Куман, дуже залежать від результатів, а у випадку з Барселоною – ще й від гри. Куман – наш тренер, і сьогодні ми з ним.

Не знаю, як складеться матч у Кадісі, але команда зараз дуже потребує підтримки. Як і у всіх інших поєдинках", – цитує Жоана Лапорту Marca з посиланням на El Chiringuito.

Сьогодні, 23 вересня, Барселона на виїзді зіграє з Кадісом в рамках 6-го туру чемпіонату Іспанії. Матч розпочнеться о 23:00 за Києвом. Наразі підопічні Кумана перебувають на 8-й позиції Ла Ліги, набравши 8 очок в 4-х поєдинках.

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