"Якщо потрібно ухвалити рішення – ми його ухвалимо:" Лапорта інтригує майбутнім Кумана в Барселоні
Президент Барселони знову змушений реагувати на ситуацію навколо головного тренера.
Рональд Куман перебуває на межі відставки. Фатальним для 58-річного наставника може стати вже сьогоднішній поєдинок проти Кадіса, адже у випадку невдачі нідерландець ризикує втратити роботу найближчим часом.
"Ми відповідаємо за управління клубом. У нас є більше інформації під час прийняття рішень, і ми повинні все зважити. Для керівництва не проблема приймати будь-які рішення. Кожен несе відповідальність за свої дії. Якщо потрібно ухвалити рішення – ми його ухвалимо.
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Майбутнє Кумана? Ми його підтримуємо, адже він – тренер першої команди Барселони. Всі хочуть, щоб у нього все йшло добре. Тренери, не тільки Куман, дуже залежать від результатів, а у випадку з Барселоною – ще й від гри. Куман – наш тренер, і сьогодні ми з ним.
Не знаю, як складеться матч у Кадісі, але команда зараз дуже потребує підтримки. Як і у всіх інших поєдинках", – цитує Жоана Лапорту Marca з посиланням на El Chiringuito.
Сьогодні, 23 вересня, Барселона на виїзді зіграє з Кадісом в рамках 6-го туру чемпіонату Іспанії. Матч розпочнеться о 23:00 за Києвом. Наразі підопічні Кумана перебувають на 8-й позиції Ла Ліги, набравши 8 очок в 4-х поєдинках.
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