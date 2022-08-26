"Шахтарю буде дуже важко з усіма суперниками. І з Реалом так уже не буде, як раніше. Мадридський клуб точно не став слабшим, а Шахтар ослаб. Навіть Трубіну буде важко рятувати.

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Із Лейпцигом теж буде нелегко. Думаю, німецький клуб все-таки обіграє Шахтар, причому двічі. Напевно, Шахтар боротиметься із Селтіком за третє місце, і не факт, що виграє цю боротьбу. Адже шотландці кубкові команди.

Чи зможе Шахтар вистрілити у цій Лізі чемпіонів, як Шериф минулого року? Шериф вистрілив не лише тому, що там був Вернидуб (хоча і тому теж), а тому, що команда тривалий час грала разом. А Шахтар цим складом лише три місяці тренується. У цьому плані "гірникам" набагато складніше, ніж Шерифу. Потрібно налаштовувати вболівальників, що Шахтарю буде важко у Лізі чемпіонів, як і Динамо у Лізі Європи – хто б не попався.

Я сподіваюсь, всі вболіватимуть за Шахтар, інакше ми ризикуємо скотитися у клубному рейтингу. Якщо потраплять до Ліги Європи – це буде супер для Шахтаря. Головне зіграти так, щоби не було соромно. Для Шахтаря, у будь-якому разі, виступ не буде провальним, тому що більшість гравців та Йовічевіч вперше гратимуть у Лізі чемпіонів. Поки що відмовки у Шахтаря є. Що можна вимагати від футболістів, які лише три місяці разом?

Хто з гравців Шахтаря повинен себе проявити в цій Лізі чемпіонів? Якщо чесно, я буду радий будь-кому. Я хотів би, щоб себе нарешті проявив Мудрик, тому що з нього зробили зірку, а він таким ще не є. Я буду радий, якщо Мудрик вистрілить і підтвердить, що він є лідером Шахтаря. Єврокубки – це майданчик. Якщо добре зіграв, то можуть ще й продати", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Шахтар після жеребкування Ліги чемпіонів потрапив у групу F, де його суперниками будуть Реал, РБ Лейпциг і Селтік.

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