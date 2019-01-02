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"Якщо помру, то помру": Відаль підпалив петарди у дупі друга – божевільне відео

20:31 298 Читать на русском
"Якщо помру, то помру": Відаль підпалив петарди у дупі друга – божевільне відео
Артуро Відаль / Соцмережі

Хавбек Барселони Артуро Відаль непогано розважився на Новий рік.

Чилієць поділився відео, де підпалює мальенькі феєрверки у дупі друга. "Якщо я помру, то помру", – сказав головний герой перед тим, як йому підпалили петарди. На щастя, все закінчилось без наслідків для здоров’я.

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Нагадаємо, у цьому сезоні Артуро Відаль провів за Барселону 21 матч в усіх турнірах, де забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Іспанія Відеоновини Артуро Відаль Артуро Відаль Барселона Барселона
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