"Якщо помру, то помру": Відаль підпалив петарди у дупі друга – божевільне відео

Хавбек Барселони Артуро Відаль непогано розважився на Новий рік.

Чилієць поділився відео, де підпалює мальенькі феєрверки у дупі друга. "Якщо я помру, то помру", – сказав головний герой перед тим, як йому підпалили петарди. На щастя, все закінчилось без наслідків для здоров’я.

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Нагадаємо, у цьому сезоні Артуро Відаль провів за Барселону 21 матч в усіх турнірах, де забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

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