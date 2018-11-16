toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

"Якщо пенальті є, я бачу це відразу", – Ракітіч критично висловився про VAR

22:31 95 Читать на русском
"Якщо пенальті є, я бачу це відразу", – Ракітіч критично висловився про VAR
Іван Ракітіч / фото із соцмереж

Півзахисник Барселони і збірної Хорватії Іван Ракітіч, ​​згадуючи фінальний матч чемпіонату світу-2018, розповів про своє ставлення до VAR.

"Не варто говорити зі мною про VAR. Я мріяв про це тисячу ночей. Можливо, це була найкраща гра. Протягом години ми були сильнішими за суперника. Ми бачили, що Франція не знала, як зупинити нас. Їм було незатишно на полі. Але футбольний бог в цьому фіналі виявився французом.

Клуби АПЛ проголосували за введення VAR з сезону 2019/20

Перший гол вони нам забили зі штрафного, якого не було. У тому епізоді можна було використовувати VAR, так як Погба був в офсайді. Якби в наші ворота не поставили той пенальті, то протестів було б небагато. Якщо пенальті є, я бачу це відразу. Мені не потрібно для цього десять разів дивитися один епізод.

УЄФА може ввести VAR у Лізі чемпіонів вже у поточному сезоні

Я вітаю всі нововведення, які йдуть на користь футболу. Але футбол дещо втрачає з цими паузами через використання VAR. Ви забиваєте гол, але не можете святкувати його, а чекаєте рішення судді", – цитує Ракітіча The Guardian.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іван Ракітіч Іван Ракітіч Хорватія Хорватія ЧС 2018 Відеоасистент арбітра (VAR) Франція - Хорватія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
5
хв
Туреччина
19:00
Швеція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук