"Якщо пенальті є, я бачу це відразу", – Ракітіч критично висловився про VAR

Півзахисник Барселони і збірної Хорватії Іван Ракітіч, ​​згадуючи фінальний матч чемпіонату світу-2018, розповів про своє ставлення до VAR.

"Не варто говорити зі мною про VAR. Я мріяв про це тисячу ночей. Можливо, це була найкраща гра. Протягом години ми були сильнішими за суперника. Ми бачили, що Франція не знала, як зупинити нас. Їм було незатишно на полі. Але футбольний бог в цьому фіналі виявився французом.

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Перший гол вони нам забили зі штрафного, якого не було. У тому епізоді можна було використовувати VAR, так як Погба був в офсайді. Якби в наші ворота не поставили той пенальті, то протестів було б небагато. Якщо пенальті є, я бачу це відразу. Мені не потрібно для цього десять разів дивитися один епізод.

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Я вітаю всі нововведення, які йдуть на користь футболу. Але футбол дещо втрачає з цими паузами через використання VAR. Ви забиваєте гол, але не можете святкувати його, а чекаєте рішення судді", – цитує Ракітіча The Guardian.