"Перші 2-3 дні до місця пошкодження прикладали лід, мені робили пов'язки, що стягують, щоб локалізувати набряк і не допустити його поширення. Потім я майже відразу приступив до легких втягуючих занять. А останніх, напевно, тижнів зо два я працюю вже у тренажерному залі.

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Вправи постійно чергуються: десь навантаження збільшується, а десь зменшується. Також я вже розпочав легку бігову роботу. Лікарі прогнозують, що у відпустку мені вдасться піти здоровим. Ну, майже здоровим.

Зіграти у матчах, що залишилися цього календарного року, вже не вдасться. Мені щойно зробили контрольне УЗД. Воно показало, що у м'язі, який травмований, утворюється шрам, але він ще не до кінця затягнувся. Тому про моє повернення на поле найближчим часом не йдеться. Як і прогнозувалося спочатку, на відновлення піде близько 4-5 тижнів.

Думок про форсування відновлення точно не було. Я тільки-но приступив до легкої бігової роботи. Поки не думаю не лише про роботу з м'ячем, а й про спринт або бігову роботу високої інтенсивності. У мене така травма, що якщо її не вилікувати грунтовно та отримати рецидив, то можна випасти з процесу десь на два або навіть два з половиною місяці. Тож поспішати немає жодного сенсу. Треба працювати й планомірно відновлюватися щодня", – сказав Зубков у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, 26-річний вінгер травмувався 29 жовтня у поєдинку з Олександрією. У поточному сезоні він провів за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи.

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