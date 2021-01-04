"У нас всі в однакових умовах. Чому б і ні? Особливо, якщо будемо грати на рівні. Ви ж бачили, що можна перемагати і Динамо, і Шахтар. Тому звісно, можна боротись за другу сходинку. Все залежить від роботи та старання.

Олімпік на зборах зіграє з чемпіоном Чорногорії

Якщо Олімпік вийде в Лігу Чемпіонів – це буде атомний вибух. Ви ж самі розумієте, що всі президенти хочуть, щоб їхні команди грали в єврокубках. Це престиж, інші гроші, це все зовсім по-іншому, особливо Ліга чемпіонів", – сказав Климовський у коментарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, на зимову паузу донецька команда пішла на 7 сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 17 очок. Від лідера першості – Динамо – їх відділяє 13 пунктів.

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