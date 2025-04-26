– На цьому тижні Шахтар – Динамо, Класичне. За кого буде вболівати Олександрія? Який результат буде більш комфортним для вашої команди?

– Ви знаєте, я б навіть не акцентував увагу на результаті, тому що у нас є наші 4 гри. Для нас кожна гра буде як остання. Якщо ми не будемо в цих іграх досягати результату, то неважливо, як зіграє Динамо і Шахтар.

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Ми просто будемо насолоджуватися нашим українським Класичним, дивитися, а як воно буде... Найголовніше, щоб був красивий футбол, – сказав Ротань у ефірі УПЛ ТБ.

Наразі команда Руслана Ротаня посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 60 балів. Лідером є Динамо з 63 очками. А Шахтар йде третім, маючи 53 пункти. Додамо, що Класичне відбудеться завтра, 27 квітня, початок о 18:00.

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