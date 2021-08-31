Експерт телеканалів "Футбол" Віктор Леоненко поділився очікуваннями від майбутніх матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу 2022 року проти Казахстану та Франції.

"Найголовнішим буде матч саме з Казахстаном, а не з французами.

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Тому що французів, якщо обіграємо – станемо героями, якщо програємо – то програємо, як у нас люблять говорити, чемпіонам світу! Хоча вони чемпіонами світу стали сто років тому", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, збірна України у вересні проведе два матчі відбору ЧС-2022 року: 1-го – проти Казахстану і 4-го – проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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