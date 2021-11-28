Півзахисник Чорноморця Артур Авагімян відреагував на поведінку фанатів під час матчу 16-го туру УПЛ проти Десни (0:1).

"Хотілося б звернутися до вболівальників. Я завжди на їхньому боці, але коли вони матом лають футболістів... Якщо не вболіваєте за команду – то сидіть удома. На трибуни приходять діти, дівчата, і чиїсь дружини, гадаю, це некрасиво і не прикрашає таке місто, як Одеса", – сказав Авагімян у коментарі Футбол News.

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Нагадаємо, що фанати Чорноморця вже не вперше конфліктують з тренерами та гравцями команди. Уболівальники незадоволені, що у складі "моряків" виступає чимала кількість гравців київського Динамо, яке є принциповим суперником для одеситів.

Зазначимо, що Чорноморець вдома поступився Десні (0:1) та продовжив невдалу серію в домашніх матчах – одесити не здобули жодної перемоги на своєму стадіоні.

Чорноморець програв Десні та продовжив прикру домашню серію