Після поєдинку Ла Ліги проти Сельти (2:2) у роздягальні Барселони відбувся напружений діалог між Мессі та Сетьєном, який завершився ультиматумом від тодішнього тренера, повідомляє Football Espana.

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"Якщо не подобається, що я говорю, двері розташовані там", – звернувся Сетьєн до аргентинця. За інфомрацією джерела, перед цим Мессі заявив Сетьєну, що він не має права вказувати гравцям, які виграли набагато більше титулів за фахівця.

Нагадаємо, влітку Барса звільнила Кіке Сетьєна, призначивши на його місце Рональда Кумана.

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