"ЗМІ вільні писати і робити те, що їм хочеться, але те, що ми не забили, створивши таку кількість моментів, дратує. Давно ми так не контролювали гру (як із Нідерландами), і ми створили п'ять або шість моментів.

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У нас чудова підтримка на стадіоні, і понад десять мільйонів глядачів дивляться ігри біля телевізорів. Якщо їм не подобається, вони можуть перемкнути канал.

Те, що ми не забили, – це негативний момент. Я не хвилююся. Вважав за краще, щоб ми грали ефективніше, щоб у нас було на два очки більше. Але всі матчі складні, подивіться на вчорашній матч Німеччини", – цитує Дідьє Дешама Get French Football News

Нагадаємо, що Франція не забила жодного гола на Євро-2024. З Австрією (1:0) долю гри вирішив автогол, а з Нідерландами зіграли в нульову нічию.

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