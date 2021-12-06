"Ми розуміємо, що зіграємо проти однієї з найкращих команд України. Це останній матч для Шерифа в Лізі чемпіонів, тому важливо показати хорошу гру і здобути прийнятний результат.

Ми приїхали, насамперед, насолодитися грою. Чи будуть на матчі Олів'є і Венсан – мої брати з Ворскли? Так, вони планують приїхати і відвідати стадіон. Звичайно, я стежу за їхньою грою в чемпіонаті України. Вони підтвердили, що Шахтар – складна команда і проти них буде важко грати.

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Чи можна б уявити всіх трьох братів Тіллів в Україні в одному клубі? Все у футболі можливо. Але зараз у мене контракт із Шерифом, тому ми про це навіть не думаємо.

Чи може вплинути погода на завтрашню гру? Навряд, адже ми професіонали. Так, при теплій погоді грати цікаво, але ми маємо грати при будь-якій.

Як працюється із Вернидубом? Він дуже класний тренер і вимагає грати на сто відсотків. Якщо граєш на менше, він просто знімає тебе з гри", – розповів Себастьєн Тілль в ефірі YouTube-каналу Шахтаря.

Матч Шахтар – Шериф стартує 7 грудня о 22:00. Шериф гарантовано фінішує третім і гратиме в Лізі Європи, а "гірники" завершать євросезон.

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