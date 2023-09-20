"Рік тому ми не виграли в першому турі, але все одно вийшли з групи. Тоді в нас усе було погано, а цього разу – все добре. У нас був чіткий план на гру, і мої хлопці відмінно його виконали, з чим я їх і вітаю. Ми створили багато можливостей. Ми і в попередніх матчах створювали стільки, але не реалізовували. Сьогодні ж ми були дуже ефективні. Не забувайте, що у Шахтаря дуже сильна команда.

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Однак завжди є до чого прагнути і що вдосконалювати. Нам доведеться зробити роботу над помилками, а вони були, особливо в обороні. Мене це абсолютно не тішить. Від нас завжди вимагають перемог. Якщо ми одного разу оступимося і зіграємо внічию, це буде скандалом на всю Португалію.

Вболівальники сьогодні чудово підтримували команди. Шкода, що гра відбулася у Гамбурзі, а не в Україні. Ми солідарні з українським народом. Футбольний матч може на мить допомогти деяким людям забути про багато проблем, і ми – частина цього шоу. Сьогодні відбувся хороший матч", – зазначив Консейсау.

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