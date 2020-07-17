"Якщо ми вийдемо проти Колоса абияк, весь чемпіонат буде нанівець": Буяльский застеріг Динамо від розслабленості

Хавбек Динамо Віталій Буяльський закликав партнерів зі всією серйозністю поставитися до матчу проти Колоса в останньому турі УПЛ.

"Боротьба за Лігу чемпіонів не закінчена, у нас ще одна гра в неділю, лише після неї можна говорити про Лігу чемпіонів. Якщо ми вийдемо на цей матч абияк, весь чемпіонат буде нанівець. Напевно, відразу будемо прокручувати в голові поєдинок із Колосом і з п'ятниці розпочнемо підготовку.

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Є такі ігри, в яких не потрібно себе навантажувати психологічно, тому що можна перегоріти. Думаю, кожен футболіст знає свій організм і готується до кожної гри окремо", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, киянам у матчі останнього туру УПЛ проти Колоса (19 липня) вистачить нічиєї, щоб гарантувати собі друге місце.

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