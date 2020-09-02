"Ми із Галліані здійснили декілька помилок. Але і хороші речі також. За всі роки, ми переглянули разом лише одного гравця, і це був Шевченко.

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В Києві було неймовірно холодно, Адріано примудрився захворіти на пневмонію. Під кінець першого тайму Шевченко жодного разу не торкнувся м'яча. Я йому сказав: якщо ми віримо, то повинні його придбати, і він довірився. Він завжди вірив", – наводить слова Брайди твіттер TeamMilanAC.

В підсумку, Шевченко став легендою Мілана та другим найкращим бомбардиром "россонері" в історії, забивши 175 голів у 322 матчах за клуб.

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️Ariedo Braida told some anecdotes on his past with Milan and Galliani:"We made some mistakes. But good things too. We went to see, in all the years, only one player together and that was Sheva." pic.twitter.com/97BpTIzwOf — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) September 1, 2020