"Галліані підхопив пневмонію, а Шевченко навіть не торкнувся м'яча": екс-директор Мілана – про унікальність українця
Колишній спортивний директор Мілана Арієдо Брайда пригадав, як разом з Адріано Галліані переглядав гру Андрія Шевченка у Києві.
"Ми із Галліані здійснили декілька помилок. Але і хороші речі також. За всі роки, ми переглянули разом лише одного гравця, і це був Шевченко.
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В Києві було неймовірно холодно, Адріано примудрився захворіти на пневмонію. Під кінець першого тайму Шевченко жодного разу не торкнувся м'яча. Я йому сказав: якщо ми віримо, то повинні його придбати, і він довірився. Він завжди вірив", – наводить слова Брайди твіттер TeamMilanAC.
В підсумку, Шевченко став легендою Мілана та другим найкращим бомбардиром "россонері" в історії, забивши 175 голів у 322 матчах за клуб.
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