"Росіянин! Я розумію, що нема чим, але ж ти спробуй зрозуміти! Ти питаєш, навіщо це все мені? За що ці всі санкції? Чому покидають ринок світові бренди? Чому банки виходять з рф? Чому скасовують візи до країн Європи? Чому курс злетів до... і це ще не кінець? За що відлучили спорт? Чому ненавидять у всьому світі? Чому ми маємо страждати за дії влади?

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А за що страждає наш народ? За що ваші загарбники вбивають наших дітей і батьків? За що розстрілюють ні в чому невинних людей, які намагаються втекти від вашого "руськаго міра"? Чому українці кидають все і тікають на захід, залишаючи майже усе? Що вони зробили не так?

Я відповім! Саме ти обрав цю злочинну владу. Саме ти дав їм можливість керувати усіма процесами в своїй країні. Тому саме тобі нести відповідальність за їхні дії. Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати! Якщо ви складете зброю, то у моїй країні настане Мир! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава Українцям!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вже 14-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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