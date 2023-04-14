"В боротьбі за титул допомагають стабільність і той факт, що ми виграємо матчі. Раніше цього сезону нам це не вдавалося. Наші хороші матчі були справді, по-справжньому добрими, але ми не були послідовними. Всі знають, що якщо ми програємо в матчах, що залишилися, то не виграємо титул, тому деталі – це найважливіше.

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Завтра буде те саме: якщо ми програємо, то не станемо чемпіонами. Якщо переможемо, то залишимось у боротьбі. Не можна забувати, що ми відстаємо від Арсенала на 6 очок, а ця команда дуже рідко втрачала очки протягом цього сезону. Крім того, вони проводять по одному матчу на тиждень, вони мають час на відновлення та аналіз. Наша проблема полягає в тому, що досі Арсенал був чудовий. Вони справді гарні, але ми теж непогано виступали. Я не сказав би, що це катастрофа. Ми все ще в боротьбі, але є команда, яка краща за нас. Потрібно приймати та визнавати це, а потім рухатися далі.

Щиро кажучи, я не знаю чи вплине на боротьбу за титул розклад Арсеналу. Іноді маю матч кожні чотири дні. Ман Сіті має ритм, це допомагає. Коли ми граємо у суботу та у вівторок, гравці максимально сконцентровані. Наразі гравці зроблять все, щоб продовжувати гарно виступати", – поділився наставник "містян" в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє у 31 турі проти Лестера. Початок матчу о 19:30 за київським часом. Зазначимо, що команда Гвардіоли відстає від Арсенала на шість очок, але має гру в запасі.

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