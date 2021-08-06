"Кун Агуеро поїхав до Барселони, а тепер Мессі раптом іде. Вони товариші, але так буває у футболі. Те саме трапилося зі мною. Я їхав у Евертон фактично заради Анчелотті, і зараз Карло пішов.

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Мессі забивав 30 голів і роздавав 30 передач в рік. Тепер Барселоні доведеться шукати гравців, які компенсують це. Той, хто робить бодай 10+10 чи 5+5 , а потім завершує атаки. Проблема в тому, що знайти такого гравця... Якщо ж Мессі перейде в ПСЖ, то відразу віддайте їм всі титули. Я не думаю, що хтось ще може заплатити йому. Можливо, ще Манчестер Сіті", – Marca цитує репліки Хамеса з власної трансляції на Twitch.

Нагадаємо, вчора Барселона офіційно підтвердила, що не може продовжити контракт з Мессі. Формально 34-річний нападник отримав статус вільного агента ще 1 липня.

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