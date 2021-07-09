"Кожного разу, коли проблема не вирішена, ви повинні хвилюватися. Але я повністю впевнений у нашому президенті, який повинен вирішити цю проблему. Сподіваюся, що все буде добре. Для клубу і Ла Ліги дуже важливо, щоб найкращий гравець у світі залишився. Всі ми повинні докласти зусиль, щоб він залишився з нами.

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Лапорта сказав мені вчора, щоб я був спокійним. Ми працюємо над цим питанням і маємо впевненість у тому, що вдасться домовитись із Лео ще на кілька років. Він завжди показував, що хоче залишитися в Барселоні, вони працюють над досягненням згоди.

Зараз Лео виступає на Копа Америка, у нього на думці інші речі. Ми сподіваємось, що він виграє фінал проти Бразилії. Він завжди віддавав усе за цей клуб і, сподіваємось, він залишиться. Гадаю, Мессі повинен залишитися, бо якщо він одягне футболку іншого клубу – буде недобре", – цитує Кумана Marca.

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